ВВП России по итогам года вырастет более чем на 2% – Решетников

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Рост ВВП России по итогам этого года увеличится более чем на 2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

"Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем", – отметил глава ведомства.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов также заявил, что рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%.

По его словам, ненефтегазовые доходы бюджета по итогам 2023 года превысят запланированные показатели на 1 триллион рублей. Министр уточнил, что это произойдет за счет роста НДС, оборотных налогов и разового налога со сверхдоходов бизнеса.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что по итогам первого квартала текущего года внешний долг России по отношению к ВВП страны опустился до отметки в 15,45%, минимального показателя за всю историю. В денежном выражении госдолг РФ сейчас оценивается в 354,8 миллиарда долларов.

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года