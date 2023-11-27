Экономисты рассказали, какие товары в РФ подешевеют с 1 декабря

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Импортная дорогая электроника и гаджеты могут подешеветь с 1 декабря. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на руководителя направления "Сопровождение" группы компаний CMS Николая Переславского.

По словам экономиста, это связано со стабилизацией курса рубля, а также с новогодними распродажами и периодом скидок. Многие ждали курс по 150 рублей за доллар и брали товары с запасом, указал он.

"Новый год и Рождество – период самых высоких продаж в ретейле. Обычно в этот период цены не снижаются, а растут. Такой же тенденции можно ожидать и сейчас. Увы, в ноябре отмечен рекордный рост цен, инфляция разгоняется. Но есть и позитивные новости: ретейл, опасаясь снижения спроса, будет предлагать различные акции", – уточнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В результате снижения цены из-за скидок можно ожидать в магазинах одежды, обуви и товаров для детей. Аналогичные распродажи будут проводить и маркетплейсы, поэтому выгодно что-то купить можно и в Сети, считает он.

Однако Переславский предупредил, что из-за тех же праздников и инфляции ряд товарных позиций подорожает. В частности, цены на консервы могут вырасти на 8–15%. На этом скажется еще и эксперимент по маркировке консервной продукции.

"Традиционно подорожают мандарины, в среднем на 10–15%, в силу повышенного спроса перед Новым годом и неурожая в африканских странах. Подорожает алкоголь, особенно импортный, в среднем на те же 10–15%. Шампанское может показать рост и вовсе на все 20%", – подчеркнул он.

В сфере строительства аналитики советуют россиянам рассмотреть вариант заключить выгодный договор по строительству дома по текущим ценам. По словам директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, повышение цен случится в начале 2024 года.

"Дело в том, что добросовестные застройщики прописывают фиксированную стоимость строительства под ключ в договоре. Компания закупает необходимые материалы сразу, поэтому скачки цен уже не коснутся покупателя", – указал Котлов.

Кроме того, на это влияет и "низкий сезон" для индивидуального жилищного строительства, так как температура не позволяет использовать все виды строительных технологий, спрос на строительство падает и опускается стоимость найма строительных бригад, подчеркнул эксперт.

"Это играет на руку тем, кто хочет построить дом по каркасной или модульной технологии, такой проект не боится зимы", – считает он.

Ранее аналитики рассказали, что продукты для новогоднего стола в этом году будут стоить дороже для россиян на более чем 9% по сравнению с 2022 годом. Так, семья из 4 человек будет вынуждена потратить на стандартный набор новогоднего стола около 5,5 тысячи рублей.

В 2022 году салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", горячее блюдо и бутерброды с красной икрой обходились в 5 тысяч рублей.

Эксперты сообщили, что стоимость шоколада может подняться