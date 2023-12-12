Экономист спрогнозировал увеличение ключевой ставки в РФ в декабре

Фото: depositphotos/valphoto

Банк России может вновь повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров 15 декабря. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года. На сегодняшний день она составляет 15%, это максимальный показатель с начала мая 2022-го. В ЦБ подчеркивали, что повышение понадобится, если регулятор не увидит замедления инфляции.

По словам Остапковича, факторов в пользу увеличения ключевой ставки на сегодняшний день больше, чем поводов сохранить ее на том же уровне.

"Я все-таки ожидаю повышения. Это подтверждает текущая инфляция, которая на небольшие значения, но растет. Но самое главное, большая часть населения ждет повышения цен: Центробанк всегда проводит опрос людей по ожиданиям инфляции и принимает решение, в том числе исходя из его результатов", – отметил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Думаю, 15 декабря Центробанк повысит ставку на 100 базисных пунктов, то есть с 15 до 16%.

Ранее Остапкович допустил снижение ключевой ставки до 12–13% в 2024 году. Ситуация во многом зависит от курса доллара. Если американская валюта будет расти, а рубль – падать, сокращения ключевой ставки ждать не стоит, отметил экономист.