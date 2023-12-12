12 декабря, 12:27Экономика
Экономист спрогнозировал увеличение ключевой ставки в РФ в декабре
Фото: depositphotos/valphoto
Банк России может вновь повысить ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров 15 декабря. Такой прогноз в разговоре с Москвой 24 озвучил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца 2023 года. На сегодняшний день она составляет 15%, это максимальный показатель с начала мая 2022-го. В ЦБ подчеркивали, что повышение понадобится, если регулятор не увидит замедления инфляции.
По словам Остапковича, факторов в пользу увеличения ключевой ставки на сегодняшний день больше, чем поводов сохранить ее на том же уровне.
"Я все-таки ожидаю повышения. Это подтверждает текущая инфляция, которая на небольшие значения, но растет. Но самое главное, большая часть населения ждет повышения цен: Центробанк всегда проводит опрос людей по ожиданиям инфляции и принимает решение, в том числе исходя из его результатов", – отметил экономист.
Ранее Остапкович допустил снижение ключевой ставки до 12–13% в 2024 году. Ситуация во многом зависит от курса доллара. Если американская валюта будет расти, а рубль – падать, сокращения ключевой ставки ждать не стоит, отметил экономист.
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