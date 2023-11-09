Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца 2023 года возможно еще одно повышение ключевой ставки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания в Госдуме, передает ТАСС.

"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение", – предупредила она.

Однако, по ее словам, в 2024 году Центробанк будет уменьшать ставку по мере снижения инфляции. При этом Набиуллина объяснила, что снижать ставку нужно на основе низкой инфляции, так как иначе в экономику будет невозможно привлечь "длинные" деньги.

"Банки будут ориентироваться на инфляцию и ожидания инфляции, поэтому нам очень важно не просто снизить ключевую ставку, а снизить ключевую ставку на базе низкой инфляции. Именно тогда и появятся эти "длинные" деньги", – рассказала глава Центробанка.

Кроме того, она подчеркнула, что в стране еще не до конца использован рынок капитала, который нужно развивать для привлечения инвестиций в экономику. Как утверждает Набиуллина, эмитенты и предприятия не готовы еще выходить на этот рынок.

"Нам нужны инвестиции, а инвестиции – это рынок капитала. Деньги есть, граждане готовы вкладывать, но это должно быть двустороннее движение", – добавила глава Банка России.

Ранее Набиуллина сообщила, что пик инфляционного давления в РФ пройден в третьем квартале 2023 года , но годовая инфляция пойдет на спад лишь весной следующего года и придет к целевым значениям в 4% к концу 2024-го. Глава регулятора подчеркнула, что уменьшить ключевую ставку можно будет лишь при устойчивом снижении инфляции.

С ростом ключевой ставки депозиты и вклады становятся все более выгодными для москвичей