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06 декабря, 14:23

Экономика

Экономист оценил вероятность роста доллара до 100 рублей в декабре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сдерживающие факторы не дадут доллару подняться до 100 рублей в декабре. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Ранее сообщалось, что утром 6 декабря в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 93 рубля впервые с 3 ноября 2023 года. Однако затем он вновь откатывался ниже этой отметки.

По мнению Масленникова, цена за доллар в декабре вряд ли достигнет 100 рублей. Эксперт предполагает, что резкого падения курса не произойдет в том числе за счет возможного повышения ключевой ставки.

"Есть достаточно много факторов, которые могут стабилизировать российскую валюту, поэтому доллар будет находиться в интервале 90–95 рублей. В целом в плане колебания курса вторая половина месяца должна быть более спокойной, чем первая", – отметил он.

Центральный банк на очередном заседании 15 декабря, скорее всего, повысит ключевую ставку. Это один из мощных факторов, который при прочих равных условиях повлияет на курс рубля в сторону его укрепления.
Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

Еще один момент, который положительно скажется на рубле, – завершение года налоговыми платежами. "Экспортеры начнут активную продажу валютной выручки. Это не позволит существенно ослабнуть рублю", – добавил эксперт.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал, что к выборам президента России в 2024 году курс снизится до 80 рублей за доллар. По его словам, переживать из-за колебаний стоимости валют не стоит.

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