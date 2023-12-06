Экономист оценил вероятность роста доллара до 100 рублей в декабре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сдерживающие факторы не дадут доллару подняться до 100 рублей в декабре. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Ранее сообщалось, что утром 6 декабря в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 93 рубля впервые с 3 ноября 2023 года. Однако затем он вновь откатывался ниже этой отметки.

По мнению Масленникова, цена за доллар в декабре вряд ли достигнет 100 рублей. Эксперт предполагает, что резкого падения курса не произойдет в том числе за счет возможного повышения ключевой ставки.

"Есть достаточно много факторов, которые могут стабилизировать российскую валюту, поэтому доллар будет находиться в интервале 90–95 рублей. В целом в плане колебания курса вторая половина месяца должна быть более спокойной, чем первая", – отметил он.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Центральный банк на очередном заседании 15 декабря, скорее всего, повысит ключевую ставку. Это один из мощных факторов, который при прочих равных условиях повлияет на курс рубля в сторону его укрепления.

Еще один момент, который положительно скажется на рубле, – завершение года налоговыми платежами. "Экспортеры начнут активную продажу валютной выручки. Это не позволит существенно ослабнуть рублю", – добавил эксперт.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал, что к выборам президента России в 2024 году курс снизится до 80 рублей за доллар. По его словам, переживать из-за колебаний стоимости валют не стоит.

