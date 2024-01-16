Фото: 123RF/pabloavanzini

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:06 по московскому времени, европейская валюта резко упала до 94,7 рубля (-1,36%), а затем в то же время выросла до 98,54 рубля (+2,64%). К 17:13 евро был на уровне 96 рублей (-0,01%). Между тем доллар торговался на отметке в 88,24 рубля (+0,73%), курс юаня составлял 12,136 рубля (+0,02%).

Накануне курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года. В то же время доллар потерял 0,75%, опустившись до 87,75 рубля, юань снизился на 0,65%, до 12,146 рубля.

По данным на 09:50 12 января, евро упал на 0,2%, до 96,97 рубля. К 09:54 европейская валюта была на уровне 96,85 рубля (-0,32%). Доллар, в свою очередь, снизился на 0,42%, до 88,22 рубля. Юань находился на уровне 12,275 рубля (минус 0,39%).