Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По информации на 09:50 по московскому времени, евро упал на 0,2%, до 96,97 рубля. К 09:54 европейская валюта была на уровне 96,85 рубля (-0,32%). Доллар, в свою очередь, снизился на 0,42%, до 88,22 рубля. Юань находился на уровне 12,275 рубля (минус 0,39%).

Утром 11 января евро упал на 0,12%, до 97,88 рубля. Между тем доллар находился на уровне 88,98 рубля, юань торговался по 12,407 рубля, потеряв 0,02%.

В декабре 2023 года европейская валюта укрепилась. Аналитик Наталья Мильчакова тогда заявила, что причиной этого являются слабый доллар и заявления Еврокомиссии и Европейского Центробанка о том, что еврозона смогла избежать рецессии в 2023 году.