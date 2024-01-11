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Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 09:41 по московскому времени, доллар упал на 0,39%, до 88,99 рубля. К 09:45 валюта ускорила снижение до 0,4% и находилась на уровне 88,98 рубля. Между тем евро упал на 0,12%, до 97,88 рубля, юань торговался по 12,407 рубля, потеряв 0,02%.

Днем во вторник, 9 января, курс американской валюты опустился ниже 90 рублей. Параллельно евро упал на 1,64%, до 98,36 рубля, а юань – до 1,52%, до 12,516 рубля.

Между тем экономист Аяз Алиев спрогнозировал, что курс доллара в феврале 2024 года будет в районе 87–95 рублей на территории России. По его словам, на курс рубля влияют множество факторов, среди которых – геополитика, нефть, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и административные меры.