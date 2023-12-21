Финансовые аналитики объяснили рост курса евро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Причиной укрепления евро являются слабый доллар и заявления Еврокомиссии и Европейского Центробанка о том, что еврозона смогла избежать рецессии в 2023 году. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом на курс рубля, по мнению аналитика, повлиял 12-й пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Еще одним фактором нестабильности является нефтяной рынок.

Агентство Freedom Finance Global считает, что евро может вырасти в цене до 102 рублей. Однако после этого трейдеры начнут фиксировать прибыль и курс начнет снижаться.

В конце декабря, по данным компании, евро может торговаться на уровне 98–99 рублей.

Между тем аналитики Промсвязьбанка заявили, что рубль ослаб из-за давления спекулятивных операций на фоне завершения обращения валютных фьючерсных контрактов. Они считают, что факторов для роста волатильности рубля нет.

21 декабря евро превысил 101 рубль, доллар – 92 рубля. Подобные данные были зафиксированы в ходе торгов на Московской бирже. Вместе с этим в цене вырос юань, достигнув 12,88 рубля.



"Деньги 24": курс доллара превысил 90 рублей