Евро в ходе торгов превысил 101 рубль, доллар поднялся выше 92 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 101 рубль впервые с 26 октября. Между тем доллар превысил 92 рубля впервые с 11 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 12:28 по московскому времени, доллар увеличился на 1,28 рубля, до 92,24 рубля. Европейская валюта выросла на 1,74 рубля, до 101,4 рубля. Юань, в свою очередь, подорожал на 14 копеек, до 12,88 рубля.

Ранее курс европейской валюты превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. На 11:53 евро увеличился на 0,35%, до 100,01 рубля.

Уже к 11:59 валюта остановилась на показателе в 100,04 рубля (+0,38%). В свою очередь, доллар вырос на 0,37%, поднявшись до 91,3 рубля, а юань увеличился на 0,013%, до 12,759 рубля.

Владимир Путин заявлял, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость.

Путин заявил, что использование рубля в расчетах повышает суверенитет РФ