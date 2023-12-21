Курс евро превысил 100 рублей впервые с 7 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс европейской валюты превысил 100 рублей впервые с 7 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 11:53 по московскому времени евро увеличился на 0,35%, до 100,01 рубля. Уже к 11:59 валюта остановилась на показателе в 100,04 рубля (+0,38%). В свою очередь, доллар вырос на 0,37%, поднимавшись до 91,3 рубля, а юань увеличился на 0,013%, до 12,759 рубля.

Утром в четверг, 21 декабря, доллар на Московской бирже продавался выше 91 рубля. Последний раз подобный показатель фиксировали 11 декабря.

Параллельно евро можно было купить по 99,66 рубля (+0,59%), китайский юань – по 12,712 рубля (-0,24%).

Ранее Владимир Путин заявил, что плавающий курс национальной валюты зависит от разных условий, в том числе от растущего внутри страны спроса. Российский лидер отметил стабильную ситуацию на финансовом рынке РФ и подчеркнул, что самое главное – обеспечить стабильность и предсказуемость.

"Деньги 24": курс доллара превысил 90 рублей