ЦБ РФ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару

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Банк России примет окончательное решение о публикации прогнозного валютного курса в течение первого полугодия 2024 года, сообщил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на онлайн-дискуссии РЭШ "Мифы о валютных курсах".

Он подчеркнул, что регулятор не будет прогнозировать курс рубля к доллару. Заботкин предположил, что, скорее всего, это будут интервальные оценки.

"Сохраняются опасения, что публикация прогноза будет восприниматься как некая индикация, что ЦБ намерен поддерживать курс в соответствии с этой траекторией вне зависимости от изменяющихся обстоятельств. И это крайне нежелательно", – цитирует Заботкина ТАСС.

Ранее эксперты спрогнозировали укрепление рубля и снижение курса до 80 рублей за доллар ближе к президентским выборам. Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что переживать из-за колебаний курса валют не стоит.

По его словам, не стоит бояться и возможного роста инфляции. Ослабление валюты немного разгоняет ее, но инфляция под контролем.