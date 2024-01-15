Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с ноября 2023 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По информации на 12:36 по московскому времени, евро снижался на 1,17%, до 95,97 рубля. К 12:38 валюта незначительно замедлила падение и находилась на уровне 96,03 рубля (минус 1,1%).

В то же время доллар потерял 0,75%, опустившись до 87,75 рубля, юань снизился на 0,65%, до 12,146 рубля.

По данным на 09:50 12 января, евро упал на 0,2%, до 96,97 рубля. К 09:54 европейская валюта была на уровне 96,85 рубля (-0,32%).

Доллар, в свою очередь, снизился на 0,42%, до 88,22 рубля. Юань находился на уровне 12,275 рубля (минус 0,39%).

В декабре 2023 года европейская валюта укрепилась. Аналитик Наталья Мильчакова тогда заявила, что причиной этого являются слабый доллар и заявления Еврокомиссии и Европейского Центробанка о том, что еврозона смогла избежать рецессии в 2023 году.