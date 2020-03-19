В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса – СМИ

Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российские власти обсуждают возможность усиления ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
Там объяснил, что такие шаги могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными. В частности, анализируется ситуация в Китае, Италии, Франции, Испании. Источник отметил, что обсуждаются разные варианты, чтобы принять взвешенное решение.
Речь идет о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, дезинфекции помещений предприятий и ведомств, изменении режима работы. Пока это касается преимущественно Москвы.
Кроме того, не исключено появление рекомендаций для всех россиян не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.
В мире зафиксировано более 215 тысяч человек, зараженных COVID-19
С 17 марта до 1 мая российская граница закрыта для всех иностранцев. Ростуризм обновил список стран, въезд на территорию которых ограничили для в связи с распространением заболевания.
С 21 марта по 12 апреля перестают работать школы и учреждения дополнительного образования. Минспорт РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований в России с 21 марта до особого распоряжения.
Заказ безрецептурных лекарств с доставкой хотят разрешить через интернет. На месяц на таможне запустили зеленый коридор для товаров первой необходимости. В городах убирают ограничения для транспорта торговых сетей.
Активизировались распространители фейковых новостей и мошенники. Роскомнадзор готов к жестким мерам в отношении СМИ за ложную информацию о коронавирусе в России, вплоть до лишения лицензии. IT-специалисты призывают быть осторожнее в связи с "киберкоронавирусом" и дали рекомендации о том, как себя обезопасить.
Новые ограничения вводятся в Москве. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. До 10 апреля в столице отменили все массовые мероприятия, численность которых может превысить 50 человек.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. В России 147 пациентов.
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