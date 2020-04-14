Больница Спасокукоцкого готова принимать больных коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что лечебный корпус № 6 больницы имени С. И. Спасокукоцкого был перепрофилирован и готов принимать зараженных коронавирусом.
"В столице наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в сутки выявлялось около 500-600 больных, то сегодня впервые эта цифра достигла почти 1,5 тысячи. Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-19. Теперь ряды "коронавирусных" стационаров пополнила больница им. Спасокукоцкого. Переоборудованый корпус рассчитан на более 800 коек, он оснащен всем необходимым оборудованием", – рассказала Ракова.
В рамках перепрофилирования корпус обеспечили необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, к коечным местам был подведен кислород для оказания срочной помощи пациентам с легочной недостаточностью.
Были предприняты меры по обеспечению максимальной безопасности как пациентов, так и медперсонала. В частности, каждую палату оборудовали индивидуальными санузлами. Кроме того, в корпусе создали раздельные входы и выходы для приема и выписки пациентов. В корпусе разместили новые санпропускники, которые препятствуют распространению инфекции.
Также лечебный корпус обеспечили необходимыми препаратами. Кроме того, персонал получит доступ к дезинфицирующим и антисептическим средствам и средствам индивидуальной защиты.
Пациенты смогут получать пятиразовое сбалансированное питание в индивидуальных термобоксах. Они смогут воспользоваться высокоскоростным Wi-Fi. Передать вещи пациентам можно будет с 15:00 до 20:00 в будние дни, а также с 11:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00 в выходные дни.
Медперсонал, который будет работать с зараженными коронавирусом пациентами, получит надбавку. Так, врачи будут получать дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний персонал – 50 тысяч рублей, младший – 30 тысяч рублей.
Ранее Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе частной клиники "К+31 Сити". Он отметил, что это 30-я больница, которая будет принимать зараженных COVID-19 пациентов.
В России за последние сутки зафиксировали 2774 случая инфицирования коронавирусом. Всего на территории РФ зарегистрировали 21102 зараженных коронавирусом человека.
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