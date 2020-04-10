В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, нужно предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск, говорится в письме депутата Госдумы Ивана Сухарева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Об этом сообщает RT.
"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 дней после завершения режима особых мер", – говорится в письме.
Ранее Владимир Путин поручил главам регионов установить дополнительные выплаты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом.
Глава государства сообщил, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит выплаты по 50 тысяч рублей в месяц. Младший мед персонал получит надбавку 25 тысяч рублей.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.
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