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Американский предприниматель Илон Маск задался вопросом, почему НАТО продолжила существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок – Организация Варшавского договора (ОВД). Об это он написал в социальной сети X.

Илон Маск прокомментировал публикацию миллиардера Дэвида Сакса, который написал об экзистенциальном кризисе НАТО после распада СССР. По словам Сакса, вместо того, чтобы расформироваться после распада ОВД, у Североатлантического альянса появилась новая миссия – расширение. Маск согласился с этим мнением.

"Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования", – сообщил американский бизнесмен.

Организация Варшавского договора была создана в 1955 году вскоре после того, как был основан блок НАТО. После роспуска ОВД в 1991 году многие ее бывшие члены вступили в НАТО.

Ранее Илон Маск согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине необходимо завершить, поскольку страна уничтожает себя, а Крым, Донецк и Луганск надо признать российскими.