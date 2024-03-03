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Вооруженные силы РФ ликвидировали сотни новейших образцов оружия Североатлантического альянса на Украине, развенчав миф о превосходстве вооружения НАТО. Об этом пишет InfoBRICS со ссылкой на военного эксперта Драго Босника.

По его словам, российская сторона разрушила сотни образцов западной бронетехники, артиллерии, системы ПВО, которые были переданы на вооружение Вооруженным силам Украны. Эксперт уточнил, что Киев потерял несколько образцов новейшей техники НАТО в конце января.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что бойцы украинской стороны в ближайшее время потеряют возможность сопротивления армии РФ. Он добавил, что в течение нескольких недель государства НАТО, поддерживающие Киев, окажутся под еще большим давлением.

До этого в СМИ писали, что ВСУ скоро могут израсходовать запасы снарядов к системам противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, которые были переданы западными странами Украине. По данным прессы, ВС РФ ликвидировали батарею NASAMS из Норвегии, о чем уже заявили в Минобороны.

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