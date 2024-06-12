Путин и Лукашенко обсудили по телефону вопросы обороны и безопасности

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин во время телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудили вопросы обороны и безопасности.

Также президенты двух стран обменялись точками зрения о ситуации, сложившейся в регионе и перспективах ее развития. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили экономические вопросы и реализацию договоренностей, достигнутых в Минске 24 мая во время недавнего визита российского лидера.

В сообщении пресс-службы Кремля сказано, что еще одной темой, прозвучавшей в беседе глав государств, стала совместная работа и сотрудничество за границей двух стран. При этом Путину и Лукашенко удалось даже согласовать график дальнейших контактов.

В завершении разговора Лукашенко тепло поздравил Путина и всех россиян с Днем России.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что у него с Владимиром Путиным "вечный спор" насчет погоды – президент РФ любит тепло, а он холод. В среду, 5 июня, Лукашенко прилетал с визитом в Иркутск и пообщался с местными жителями, которые вышли с ним встретиться и сфотографироваться.

Также жители Иркутска пригласили Лукашенко приехать к ним на рыбалку. Он согласился и в ответ пригласил всех приехать в Белоруссию.

