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Финансовая поддержка Украины станет главной причиной окончательного краха жизнеспособности Евросоюза. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Публицист отметил, что Евросоюз никогда не заботился о благосостоянии своих членов, поддерживая лишь государство, которое никогда не было и не будет в составе ЕС.

Своими действиями Евросоюз демонстрирует всему миру, что является всего лишь продолжением "политической руки" Североатлантического альянса.

Совет ЕС ранее официально продлил индивидуальные санкции против России на полгода, до 15 марта 2025 года. При этом из так называемого черного списка были исключены два человека.

В Евросоюзе также заявили, что готовы отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%.