Умер актер из фильма "В джазе только девушки" Нехемия Персофф

Фото: ТАСС/Zuma/Keystone Pictures USA

Умер американский актер Нехемия Персофф. Об этом сообщает Deadline.

Персофф скончался на 103-м году жизни. Свои последние дни он провел в реабилитационном центре.

Актерскую карьеру Нехемия Персофф начал в 1948 году. Ему принесла известность роль босса мафии по прозвищу Маленький Бонапарт в комедийном фильме 1959 года "В джазе только девушки". Среди других проектов, в которых актер принял участие, – "Альфред Хичкок представляет", "Сумеречная зона", "Закон и порядок", "Коломбо" и другие.

Всего Персофф успел поучаствовать в создании порядка 200 кинолент, сериалов и постановок в театре.

В 1999 году Нехемия Персофф перестал сниматься в кино после перенесенного инсульта и других проблем со здоровьем.

