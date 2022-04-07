Умер актер из фильма "В джазе только девушки" Нехемия Персофф

07 апреля, 20:39
Фото: ТАСС/Zuma/Keystone Pictures USA
Умер американский актер Нехемия Персофф. Об этом сообщает Deadline.
Персофф скончался на 103-м году жизни. Свои последние дни он провел в реабилитационном центре.
Актерскую карьеру Нехемия Персофф начал в 1948 году. Ему принесла известность роль босса мафии по прозвищу Маленький Бонапарт в комедийном фильме 1959 года "В джазе только девушки". Среди других проектов, в которых актер принял участие, – "Альфред Хичкок представляет", "Сумеречная зона", "Закон и порядок", "Коломбо" и другие.
Всего Персофф успел поучаствовать в создании порядка 200 кинолент, сериалов и постановок в театре.
В 1999 году Нехемия Персофф перестал сниматься в кино после перенесенного инсульта и других проблем со здоровьем.
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