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Культура

К Дому моды Вячеслава Зайцева люди несут цветы

К Дому моды Вячеслава Зайцева люди несут цветы

Модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет

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К Дому моды Вячеслава Зайцева люди несут цветы. Легендарный модельер ушел из жизни, ему было 85 лет.

В последний раз на публике дизайнер появлялся несколько дней назад, он участвовал в благотворительном мероприятии. По словам помощника Зайцева, в воскресенье днем его доставили в реанимацию Щелковской больницы с кровотечением. Спасти его не удалось.

О месте и времени прощания с Зайцевым пока не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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