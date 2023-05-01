К Дому моды Вячеслава Зайцева люди несут цветы. Легендарный модельер ушел из жизни, ему было 85 лет.

В последний раз на публике дизайнер появлялся несколько дней назад, он участвовал в благотворительном мероприятии. По словам помощника Зайцева, в воскресенье днем его доставили в реанимацию Щелковской больницы с кровотечением. Спасти его не удалось.

О месте и времени прощания с Зайцевым пока не сообщается.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

