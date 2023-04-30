Захарова выразила соболезнования семье модельера Вячеслава Зайцева

Фото: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила соболезнования семье и друзьям модельера Вячеслава Зайцева. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем! Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное!", – указала представитель ведомства.

О смерти Вячеслава Зайцева стало известно вечером 30 апреля. Он умер в возрасте 85 лет. Первый канал сообщил, что модельер был человеком, который определял советскую и российскую моду.

Наряды Зайцева были на политиках, телеведущих, спортсменах, артистах эстрады и оперы, космонавтах. Также его одежду носили Алла Пугачева, Эдита Пьеха и Филипп Киркоров. Кроме того, модельер составлял образы группе "На-На".

Вячеслав Зайцев является лауреатом Государственной премии и народным художником России, он был ведущим программы "Модный приговор".

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет