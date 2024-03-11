В ГД предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить средства физлиц, признанных в РФ иноагентами, в системах страхования вкладов. Письмо было направлено на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает RT.

По словам парламентария, сегодня денежные средства, размещенные иноагентами, не подлежат страхованию. Такую норму ввели в декабре 2022 года. С того времени количество физических лиц, признанных иностранными агентами, возросло более чем в 2 раза.

Согласно информации, они продолжают получать средства на проведение публичной антироссийской деятельности от иностранных источников. Однако при страховом случае государство до сих пор должно компенсировать иноагентам денежные средства, уточнил депутат.

"В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов", – добавил он.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы. Эта мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности. Закон также предусматривает запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ.

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