СФ одобрил закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы. Эта мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности.

Закон также предусматривает запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ. Документ подготовили с целью противодействия скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.

Ранее Госдума окончательно приняла данный закон. После этого о приостановке своего проекта сообщили журналисты Екатерина Гордеева (признана в РФ иноагентом) и Алексей Пивоваров (признан в РФ иноагентом).

После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за несколько дней еще не подписанный Владимиром Путиным законопроект показал свою эффективность. Политик указал, что некоторые лица с таким статусом уже объявили о закрытии проектов, а другие начали сокращать штаты редакций.

Он также добавил, что в последнее время ему поступают предложения с запретами о выплате вознаграждений по авторским и смежным правам иноагентам, в частности артистам, музыкантам, писателям и тем, кто дискредитирует российскую армию и страну в целом.