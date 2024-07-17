Росфинмониторинг хочет получить доступ к прошлым финоперациям лиц из списка террористов

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Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин считает, что службе необходимо законодательное разрешение на получение информации о финансовых операциях лиц из списка террористов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы бы попросили, чтобы в законодательном плане нам разрешили получать информацию о лице, которое включено на сегодняшний день в перечень, но о его жизненном цикле по финансовым операциям до совершения террористического акта", – сказал Чиханчин, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что в таких случаях нужно оценить, как жил и чем занимался человек, какие у него связи. Как подчеркнул директор Росфинмониторинга, выявление связей террористов является важной составляющей работы службы.

Люди, попавшие в перечень террористов и экстремистов, не могут осуществлять финансовые операции на сумму, превышающую 10 тысяч рублей в месяц, получать соцвыплаты, пособия и вступать в наследство.

Ранее суд принял решение о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Суд постановил заключить телеведущую под стражу сроком на 2 месяца.