Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller (Юлия Навальная внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) Юлия внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

9 июля суд в Москве заочно арестовал на 2 месяца Навальную. Ей предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Участие в экстремистском сообществе".

В материалах следствия сказано, что она скрылась от органов предварительного следствия, поэтому ее объявили в розыск. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания в России.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Навальная и остальные уехавшие оппозиционеры все больше теряют свои корни и связь с Родиной. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов президента РФ.

