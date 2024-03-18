Песков заявил, что Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание Родины

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Юлия Навальная и остальные уехавшие оппозиционеры все больше теряют свои корни и связь с Родиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов.

"Очень много людей, которые живут (за границей. – Прим. ред.) и которые уже совсем оторвались от Родины", – сказал он и добавил, что они также перестают чувствовать пульс своей страны.

Ранее Песков заявил, что результат Владимира Путина, побеждающего на выборах президента РФ, является уникальным. Он отметил, что уровень поддержки граждан – это абсолютная победа как кандидата. Политик уточнил, что Россия не согласна с оценкой США по поводу президентских выборов, и к ней не будут прислушиваться.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%