18 марта, 13:56Политика
Песков заявил, что Навальная и уехавшие оппозиционеры теряют свои корни и понимание Родины
Фото: kremlin.ru
Юлия Навальная и остальные уехавшие оппозиционеры все больше теряют свои корни и связь с Родиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов.
"Очень много людей, которые живут (за границей. – Прим. ред.) и которые уже совсем оторвались от Родины", – сказал он и добавил, что они также перестают чувствовать пульс своей страны.
Ранее Песков заявил, что результат Владимира Путина, побеждающего на выборах президента РФ, является уникальным. Он отметил, что уровень поддержки граждан – это абсолютная победа как кандидата. Политик уточнил, что Россия не согласна с оценкой США по поводу президентских выборов, и к ней не будут прислушиваться.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%
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