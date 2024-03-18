18 марта, 11:15Политика
Матвиенко назвала главным итогом выборов президента РФ мощную победу Путина
Фото: kremlin.ru
Главный итог выборов президента России – мощная победа Владимира Путина при высокой явке, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Выборы состоялись, прошли очень достойно", – цитирует ее ТАСС.
Матвиенко подчеркнула, что выборы прошли прозрачно, открыто и демократично. По ее словам, это было прямым волеизъявлением народа, где голос каждого гражданина имеет значение.
"В отличие от многих других государств, в том числе так называемых демократий, у нас выборы прямые", – заметила она.
Спикер Совфеда отметила, что после убедительной победы на выборах Путин получил от граждан страны легитимный мандат на продолжение курса. Также Матвиенко поздравила его с заслуженной победой и назвала его "президентом всех россиян".
Также она подчеркнула, что у системы дистанционного электронного голосования большая перспектива. По ее словам, ДЭГ показало свое удобство на прошедших выборах.
По итогам обработки 100% протоколов в Москве Путин набрал 85,13% голосов. По данным российского Центризбиркома, на втором месте оказался кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, набравший 6,65% голосов. За ним следуют Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, доверие избирателей снимает все вопросы о правильности политического курса РФ.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
ЦИК РФ обработал 99,59% бюллетеней
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