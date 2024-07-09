Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

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Басманный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца по ходатайству столичных следователей Юлию Навальную. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Навальной предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Участие в экстремистском сообществе". Также в материалах следствия сказано, что она скрылась от органов предварительного следствия, поэтому ее объявили в розыск.

"Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания в России", – сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Юлия Навальная и остальные уехавшие оппозиционеры все больше теряют свои корни и связь с Родиной. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения оппозиционеров из-за рубежа о якобы нелегитимности прошедших выборов президента РФ.

