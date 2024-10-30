Россия выдала Алжиру осужденного за мошенничество, разыскиваемого по каналам Интерпола

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Россия выдала Алжиру находившегося в международном розыске с 2016 года мужчину, осужденного за мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

"Сегодня в международном аэропорту Шереметьево имени А.С.Пушкина сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Алжирской Народной Демократической Республики мужчину, который с 2016 года находился в международном розыске", – заявила она.

По данным правоохранителей, мужчина в 2011 и 2012 году был владельцем алжирской строительной компании и подделал официальные документы, печати и штампы, похитив деньги одного из крупнейших банков страны и агентства по управлению недвижимостью в одной из провинций Алжира. Общая сумма ущерба составила более 48,1 млн алжирских динаров, что эквивалентно 35 млн рублей.

В ноябре 2016 года мошенник был осужден судом Алжира, но скрылся за границей, а в июне 2018 года мужчину задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2019 году его приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительных учреждениях России. В сентябре этого года была согласована выдача разыскиваемого для привлечения к уголовной ответственности в Алжире.

Ранее США выдали РФ россиянина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей. Мужчина въехал в США по туристической визе в 2017 году, а в 2020 году он был арестован после того, как правоохранители узнали, что в России его разыскивают по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей.