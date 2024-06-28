Обвиняемая в мошенничестве россиянка Лебедева экстрадирована из Бразилии

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Россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 миллионов рублей, экстрадирована из Бразилии в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает ТАСС.

"Вероника Лебедева была объявлена в международный розыск на основании запроса МВД по Республике Татарстан в сентябре 2020 года. Благодаря задействованию каналов Интерпола она задержана на территории Бразилии", – рассказала она.

МВД сообщало, что ее предполагаемый сообщник, Денис Асфандьяров, также был экстрадирован из Бразилии. По версии следствия, Асфандьяров в сговоре с Лебедевой подписали контракты на поставку им строительно-отделочных материалов, а поставщик в обмен получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.

Фигуранты получили предоплату и умышленно не выполнили взятые на себя обязательства, нанеся материальный ущерб более чем на 67 миллионов рублей.

По запросу Генпрокуратуры России в аэропорту Сан-Паулу Лебедеву передали сотрудникам российских правоохранительных органов.

