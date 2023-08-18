МВД опровергло ограничение полномочий Интерпола в России

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МВД России опровергло ограничение полномочий Интерпола в стране, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что действующий порядок работы международной организации не изменился.

"Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России "Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность" не меняет существующий порядок оперативно-служебной деятельности Интерпола", – говорится в сообщении.

Уточнятся, что сотрудники бюро участвуют в задержании лиц, которые находятся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.

Ранее СМИ писали, что МВД РФ ограничило полномочия Международной организации уголовной полиции (Интерпол) на территории России. Говорилось, что отныне по запросам Интерпола российские оперативные подразделения будут только проводить опросы, наводить справки и отождествление личности.