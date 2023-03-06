09:34Общество
МВД РФ опровергло сообщения о формировании штурмовых батальонов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российское министерство внутренних дел не подтвердило сообщения об издании приказа о создании добровольных ударно-штурмовых батальонов при ведомстве. Об этом информирует телеграм-канал МВД России.
"МВД России опровергло информацию, опубликованную в Сети, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих ударно-штурмовых батальонов", – говорится в сообщении.
Согласно документу, подобные батальоны якобы должны были организовать с 8 марта.
Ранее сообщалось, что Федеральное казначейство начало проверку расходов министерства обороны РФ на закупку бронежилетов, топлива и средств связи в рамках СВО на Украине.
По словам главы ведомства Романа Артюхина, проверки были организованы по поручению правительства по итогам собрания Координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ.
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