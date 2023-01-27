Гендиректор "Ростеха" Чемезов опроверг информацию о нехватке снарядов ВС России

Фото: kremlin.ru

Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что информация о том, что российским военным не хватает снарядов, не соответствует действительности. Накануне об этом заявили в Киеве, подобная информация также появилась в ряде зарубежных СМИ.

Чемезов назвал утверждения о снарядном голоде российской армии ерундой и сообщил, что такие слухи распускают враги России.

"По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков", – цитирует его РИА Новости.

Также он подчеркнул, что в ходе специальной военной операции (СВО) расходуется огромное количество боеприпасов – патронов, артиллерийских и танковых снарядов, ракет.

Накануне стало известно, что РФ производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем некоторые конкуренты. Оборонные предприятия страны продолжат наращивание выпуска снарядов, а ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель в США.

Ранее Владимир Путин заявил, что ключевой задачей для предприятий оборонно-промышленного комплекса является обеспечение боевых частей продукцией, а именно вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением.

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

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