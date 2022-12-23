Путин объяснил ключевую задачу предприятий ОПК

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин назвал обеспечение боевых частей ключевой задачей предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководителями организаций данной сферы.

"Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением", – объяснил президент.

Российский лидер подчеркнул, что эта задача должна быть решена в короткие сроки, а также в требуемом объеме и надлежащем качестве.

В начале ноября сообщалось, что в России может быть создан аналог советского Госплана. Как рассказали в Минпромторге РФ, такую систему применяли бы только в сфере оборонной промышленности.

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