10:44Экономика
В России обсуждают создание аналога советского Госплана
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минпромторге РФ допустили создание в стране аналога советского Госплана. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Отмечается, что "Госплан 2.0" затронет только сферу оборонной промышленности. Как объяснил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, дело в том, что в ОПК у государства имеется достаточное количество необходимой информации и рычагов воздействия, поэтому планирование здесь позволит добиться положительно эффекта.
Чиновник подчеркнул, что новый Госплан не будет копией советского, речи о создании этим органом какой-либо обязательной программы развития российской экономики не идет. В то же время он отметил, что элементы планирования в настоящее время существуют и в рыночных экономиках.
Ранее стало известно, что российские власти обсуждают варианты недопущения развития "голландской болезни" экономики из-за разбалансировки импорта и экспорта. В качестве наиболее вероятного варианта решения проблемы рассматривается ограничение сырьевого экспорта.
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