В России обсуждают создание аналога советского Госплана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Минпромторге РФ допустили создание в стране аналога советского Госплана. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что "Госплан 2.0" затронет только сферу оборонной промышленности. Как объяснил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, дело в том, что в ОПК у государства имеется достаточное количество необходимой информации и рычагов воздействия, поэтому планирование здесь позволит добиться положительно эффекта.

Чиновник подчеркнул, что новый Госплан не будет копией советского, речи о создании этим органом какой-либо обязательной программы развития российской экономики не идет. В то же время он отметил, что элементы планирования в настоящее время существуют и в рыночных экономиках.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают варианты недопущения развития "голландской болезни" экономики из-за разбалансировки импорта и экспорта. В качестве наиболее вероятного варианта решения проблемы рассматривается ограничение сырьевого экспорта.



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