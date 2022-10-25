Минпромторг РФ хочет расширить эксперимент по tax free на регионы рядом с КНР

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Эксперимент по реализации tax free в России, который внедрили в 16 регионов, могут расширить на Амурскую и Иркутскую области, а также Забайкальский и Красноярский край. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Там рассказали, что решение позволит стимулировать приток туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Также проект будет регулировать финансовые траты путешественников в населенных пунктах, которые находятся в указанных выше регионах.

"Утверждаемый проектом постановления в новой редакции перечень мест размещения оказания услуги tax free состоит из приграничных зон с КНР (в прошлом году и первой половине 2022 года доля покупок граждан КНР по чекам tax free составила около 40%)", – говорится в сообщении.

Авторы документа отметили, что из-за закрытия воздушного пространства некоторых стран Европы для самолетов РФ следует расширить поток туристов именно в этом направлении. По их мнению, наземные границы более популярны у путешественников, особенно если это касается приграничных зон.

Отмечается, что туристы из Китая часто для покупок используют платежные системы UnionPay и Alipay, что также является достаточно удобным фактором на фоне европейских путешественников, пользующихся системами MasterCard и Visa, не работающих на территории РФ.

На данный момент проект tax free реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском крае, Татарстане и Мордовской Республике.

Ранее Владимир Путин заявил, что внутренний туристический поток в РФ показывает значительный рост. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил российскому лидеру, что подобная отрасль получает хорошие инвестиции из федерального и регионального бюджета.

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