Шойгу приехал в Ижевск для проверки военного предприятия

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал в рамках рабочей поездки в Ижевск. Об этом сообщает RT.

"В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что Шойгу проверит выполнение государственного оборонного заказа. Известно, что данное предприятие занимается производством высокоточных боеприпасов, а также стрелковым оружием.

Накануне руководитель Минобороны РФ проинспектировал бойцов группировки ВС России в зоне проведения СВО. Шойгу проверил, как содержатся личный состав и военная техника.

Глава ведомства изучил позиционные места воинских территорий, а также условия обогрева личного состава, приготовления и приема пищи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!