"Ростех" увеличил производство боеприпасов к ракетному комплексу "Искандер"

Фото: Минобороны РФ

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил об увеличении производства боеприпасов к ракетному комплексу "Искандер". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Артякова, высокоточные комплексы работают эффективно и применяются для уничтожения инфраструктуры противника. Специалист отметил точность и слаженность комплексов "Искандер".

"Здесь мы должны отметить, что [производство] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы", – добавил представитель госкорпорации.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на уже введенные против страны санкции. Ограничения, в частности, затронули поставки электронных компонентов.

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