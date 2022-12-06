Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций – СМИ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на введенные против нее санкции, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, некоторые из крылатых ракет Х-101, которые РФ использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, произвели не позднее октября 2022 года. И это несмотря на то, что были введены ограничения в отношении электронных компонентов.

Все это говорит о том, что Россия нашла каналы по приобретению полупроводников в обход рестрикций, убежден автор материала.

Недавно в России прошли стендовые испытания двигателя "Изделие РФ", предназначенного для перспективного стратегического ракетоносца. Выпуском двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) займется компания "ОДК-Кузнецов", входящая в "Ростех". Сейчас на предприятии идет подготовка к производству.

Реализация программы ПАК ДА началась в мае 2020 года. В рамках нее планируется создать "стелс"-бомбардировщик, спроектированный по схеме "летающее крыло". Самолет будет нести крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие, высокоточные авиабомбы.



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