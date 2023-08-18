МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МВД РФ ограничило полномочия Международной организации уголовной полиции (Интерпол) на территории России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, отныне по запросам Интерпола российские оперативные подразделения будут только проводить опросы, наводить справки и отождествление личности.

Из шапки приказа следует, что он был составлен еще 31 марта текущего года, а зарегистрирован – накануне, 17 августа.

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для сотрудников международных организаций, в которых не состоит РФ, за ведение следствия на территории России. В правительстве же посчитали, что инициативу следует доработать в том числе, потому что представители таких организаций обладают иммунитетом, а их деятельность регламентируется международным правом.

