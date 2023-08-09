Путин внес в ГД проект об отмене информирования Совета Европы о военном положении в РФ

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Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных ГД.

Поправки вносятся в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении". Нормы, действующие на данный момент, устанавливают, что при введении военного положения на российской территории или в отдельных регионах президент уведомляет генеральных секретарей Организации объединенных наций (ООН) и Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, которые связаны с ограничением прав и свобод граждан.

При введении ЧП подобным информированием занимается МИД РФ. Также Совет Европы и ООН информируются, если ЧП или военное положение завершаются.

Согласно новым нормам, из закона будут исключены пункты об информировании генсекретаря Совета Европы. При этом положения об информировании генсекретаря ООН остаются.

Помимо этого, из закона "О чрезвычайном положении" предлагается исключить норму, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее Россия прекратила участие в антикоррупционной конвенции Совета Европы.

До этого Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Решение было обусловлено лишением РФ членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которое при этом не отменяет требования о мониторинге представителями организации соблюдения Москвой, возлагаемым на нее конвенцией обязательств.

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