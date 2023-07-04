РФ официально прекратила участие в антикоррупционной конвенции Совета Европы

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С 1 июля этого года было официально прекращено действие Страсбургской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях России с другими участниками документа. Соответствующее сообщение МИД РФ было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно материалам, российская сторона подписала документ в Страсбурге 27 января 1999 года.

В начале января стало известно, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

Такое решение было обусловлено лишением РФ членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которое при этом не отменяет требования о мониторинге представителями организации соблюдения Москвой, возлагаемым на нее конвенцией обязательств.

Уже в феврале президент на собрании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции сообщил, что российская судебная система может сама обеспечить гарант прав и свобод граждан РФ.

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