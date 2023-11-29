Литва предложила ограничить права Белоруссии и РФ в Интерполе

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Литва выступила с предложением ограничить права РФ и Белоруссии в Интерполе. Об этом сообщила глава литовского МВД Агне Билотайте на 91-й сессии Генассамблеи в Вене, передает ТАСС.

"Интерпол должен сделать все возможное, чтобы такие недемократические государства не пользовались членством в своих политических целях", – отметила она.

По ее словам, мировое сообщество не должно мириться с тем, что некоторые страны злоупотребляют источниками Интерпола для преследования собственных и иностранных граждан по политическим мотивам.

Ранее глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев заявил, что ряд недружественных стран после начала спецоперации России на Украине проводят дебаты об исключении РФ из Интерпола. По его словам, согласно уставу Интерпола, вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера категорически запрещено.



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