Глава НЦБ заявил о закулисных дебатах об исключении РФ из Интерпола

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Ряд недружественных стран после начала спецоперации России на Украине проводят дебаты об исключении РФ из Интерпола. Об этом заявил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.

По его словам, согласно уставу Интерпола, вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера категорически запрещено.

"Несмотря на это, после начала специальной военной операции ряд стран строил планы по исключению нашей страны из Интерпола", – приводит его слова ТАСС.

Глава НЦБ подчеркнул, что подобные закулисные дебаты до сих пор продолжаются в ряде недружественных стран, несмотря на то, что устав организации не предполагает возможности исключения страны.

Ранее стало известно, что МВД России опровергло ограничение полномочий Интерпола в стране. Сотрудники бюро по прежнему участвуют в задержании лиц, которые находятся в международном розыске по каналам Интерпола, сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи разыскиваемых с территории иностранных государств.