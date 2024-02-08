США выдали России ее гражданина, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей

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США выдали РФ россиянина Игоря Лекомцева, обвиняемого на родине в сексуальной эксплуатации детей. Об этом со ссылкой на иммиграционную и таможенную службу США сообщает РИА Новости.

"Двадцать шестого января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева", – указано в сообщении.

Мужчина въехал в США по туристической визе в 2017 году. В 2020 году он был арестован после того, как правоохранители узнали, что в России его разыскивают по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей.

В службе заверили, что ни один преступник, где бы он ни скрывался, не уйдет от о ответственности.

Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила рассмотреть инициативу о введении пожизненного ограничения свободы и ношения электронных браслетов с системой отслеживания местоположения для тех, кто был осужден за педофилию.

Отмечается, что в рамках режима будет применяться запрет на оставление места постоянного проживания или пребывания в определенное время суток, посещение мест с массовым скоплением детей, выезд за пределы территории муниципального образования.

В Госдуме подготовят поправки для защиты детей от педофилов