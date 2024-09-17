МВД РФ планирует прикомандировать полицейских к генсекретариату Интерпола

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Министерство внутренних дел РФ планирует отправить сотрудников полиции в генсекретариат Интерпола для дальнейшего сотрудничества. Соответствующий проект приказа главы государства подготовлен МВД и опубликован на официальном портале проектов НПА.

Командированные правоохранители станут международными сотрудниками. Для этого нужно внести некоторые изменения в указ президента "Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции".

В документе указано, что сейчас у российского министерства нет законных оснований для отправки специалистов. В такой ситуации представители РФ не могут выступать в качестве международных сотрудников в Интерполе, что негативно сказывается на имидже государства.

"В целях повышения эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью министерством предлагается внести изменение в указ, дополнив его пунктом 6, которым МВД России разрешается прикомандирование", – сказано в пояснении.

Также потребуется определить порядок такой процедуры, прохождения службы правоохранителей во время таких командировок и особенности обеспечения их денежным довольствием.

Кабмин РФ, в свою очередь, должен будет проработать вопрос финансирования, для чего необходимо предусмотреть изменения в распоряжениях правительства.

Ряд недружественных стран после начала спецоперации России на Украине проводят дебаты об исключении РФ из Интерпола, заявил ранее глава Национального центрального бюро Интерпола МВД России Валерий Калачев.

По его словам, согласно уставу Интерпола, вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера категорически запрещено.