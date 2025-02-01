Antara: задержанный на Бали россиянин был освобожден

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Российский гражданин Хасан Асхабов, ранее задержанный на Бали по подозрению в похищении человека и ограблении, был освобожден. Об этом сообщает агентство Antara.

"По результатам расследования не обнаружено доказательств причастности (россиянина. – Прим. ред.), поскольку в момент рассматриваемого инцидента он находился в Дубае", – рассказали в правоохранительных органов острова.

По информации агентства, группа иностранцев в декабре прошлого года похитила гражданина Украины и украла у него около 3,4 миллиарда рупий.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, напавшие на украинца, избили жертву, чтобы тот перевел свои криптовалютные активы на счета, предположительно, принадлежащие преступникам. Отмечалось, что индонезийские правоохранители координируют свои действия с Интерполом, чтобы найти всех соучастников преступления.