РИА Новости: арестованный по запросу Интерпола румын жил в России под другим именем

Фото: телеграм-канал SHOT

Гражданин Румынии Василь Родидеал, арестованный ранее по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции, жил в России под другим именем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По информации агентства, задержанный получил в 2018 году российский паспорт взамен документа, который выдали "на имя иного гражданина СССР". Так, Родидеал стал Кравцовым Василием Ивановичем.

Суд в Москве арестовал Родидеала в конце февраля. Его разыскивало национальное центральное бюро Интерпола. В соответствии с данными официального сайта румынской полиции, этот человек разыскивается в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии его осудили на 12,5 лет.

Поводом для этого послужили создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, а также подстрекательство к совершению преступления. Речь идет о хранении поддельных денежных средств, которые в дальнейшем планировалось сбыт.

Вместе с тем Родидеал обвиняется в управлении транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от вождение.

